Leandro, cantor agenciado pelo pai de Ivo Lucas, João Lucas, esteve no local do acidente que vitimou mortalmente Sara Carreira e provocou uma fratura exposta, no braço, ao ator de 30 anos que namorava com a filha de Tony Carreira. Segundo Leandro, "foi um choque muito violento e depois o carro entrou em capotamento, a polícia a partir de agora vai fazer a investigação", realçando que "o choque foi causado por terceiros e não pela negligência da condução do Ivo, que conduzia em segurança".

Continuando o raciocínio e opondo-se a muitos dos comentários publicados nas redes sociais, em que é percetível a culpabilização de Ivo Lucas, Leandro adiantou que "havia um carro imobilizado na estrada, sem sinalização, no qual eles embateram", revelando que o cantor já estará a ser submetido a uma cirurgia ao pulso e que sofreu ainda "um traumatismo craniano e tem difiiculdades respiratórias provocadas pelo embate".

"O Ivo não está nas melhores condições, está a aguardar que todas as intervenções médicas sejam feitas para que possa ficar bem", disse o artista, lançando o repto: "Temos de continuar a respeitar o luto da família Carreira e apoiar a família do sobrevivente e não condená-lo por um acidente de que ele não teve culpa". Realçando que Ivo Lucas está em sofrimento pela morte da namorada, Leandro avançou que "há um menino, há um homem que está com o coração desfeito. Vamos tentar ser humanos".

Após ter sido divulgado que o autor de músicas como "Não Faz Mal" ou "Inverno de 2003" se encontra fora de perigo, a agência de talentos Glam prestou homenagem à jovem cantora e apoiou Ivo Lucas. “Sara. Sorriso quente, olhar sincero e voz doce! Assim iremos recordar a menina mulher, com quem privamos desde os seus 10 anos, e que com a sua candura e determinação, em tão pouco tempo, tocou em muitos corações. As nossas preces estão, também, com o nosso querido Ivo Lucas, que se encontra num estado delicado e que vai ser operado em breve. Às famílias de ambos, desejamos força e todo o amor do mundo para superar o insuperável!”