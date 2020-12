O ministro do Interior francês, Gérarld Darmanin, indicou hoje que 95 pessoas foram detidas e 67 elementos das forças de segurança ficaram feridos na sequência das manifestações ocorridas no sábado no país contra um controverso projeto-lei sobre "segurança global".

Aprovado no passado dia 24 de novembro pelos deputados da Assembleia Nacional (câmara baixa do parlamento francês), o projeto-lei sobre "segurança global" visa expandir alguns poderes e fornecer uma maior proteção às forças de ordem pública.

A polémica em redor deste diploma surge num momento em que o país tem sido abalado por alguns casos de violência policial, como foi o caso da recente situação que envolveu um produtor de música negro espancado por polícias à entrada de um estúdio em Paris.