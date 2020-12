Donald Trump insiste que houve uma fraude eleitoral nas últimas presidenciais e garante que está perto de ganhar as eleições, apesar de Joe Biden já ter sido dado como vencedor.

“Estamos em vias de ganhar esta eleição", disse no primeiro comício que organizou depois das eleições, em Valdosta, no estado da Geórgia, na noite deste sábado. “Vão tentar convencer-nos que perdemos, mas nós não perdemos”, afirmou, apesar de os tribunais já terem rejeitado vários recursos apresentados pela equipa de advogados através dos Estados Unidos.

Anteriormente, o Presidente cessante chegou a pressionar o governador da Geórgia para que realizasse uma sessão legislativa extraordinária com o objetivo de reavaliar os resultados, uma vez que neste estado ganharam os democratas. No entanto, Brian Kemp recusou o pedido, adiantou um responsável oficial local citado pela Associated Press, que não se quis identificar.