Para recuperar as listas de espera de cirurgias, os cirurgiões do Hospital Fernando Fonseca (HFF), antigo Amadora-Sintra, estão a realizar dez cirurgias de ambulatório por dia no privado, adiantou à Lusa a vogal do conselho de administração do hospital, Alexandra Ferreira.

O problema não está na falta de espaço, uma vez que o bloco operatório foi até remodelado, mas há falta de anestesistas e enfermeiros.

“Em setembro, propusemos logo fazer cirurgias no exterior, porque o HFF tem vindo a deslocalizar recursos humanos, nomeadamente anestesistas e enfermeiros, para a área Covid-19”, disse.

Assim, o HFF contratualizou 625 cirurgias de ambulatório com o Hospital Trofa Saúde Amadora e metade do contrato já foi executado.