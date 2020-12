Uma misteriosa terceira estrutura metálica apareceu no topo da Pine Moutain, em Atascadero, na Califórnia, esta quarta-feira. O monólito de metal tornou-se um enigma internacional, depois de ter aparecido pela primeira vez no Utah, no passado dia 18 de novembro. Nove dias depois, o objeto desapareceu sem deixar rasto. No mesmo dia, foi visto outro semelhante na Roménia, no topo das colinas Batcas Doamnei, na cidade de Piatra Neamt, sem explicação sobre como ou por que foi construído. Quatro dias depois, desapareceu tal como a estrutura dos EUA.

De acordo com o jornal local Atascadero News, o monólito da Califórnia tinha três lados, exatamente como o de Utah. O caminhante local Ray Johnson, que encontrou a estrutura no Utah disse que tinha passado exatamente no mesmo sítio esta terça-feira e não tinha visto nenhum monólito.

Foram criadas várias teorias sobre a autoria da obra. As autoridades do Utah chegaram mesmo a dizer, em tom de brincadeira, que foram extraterrestes os responsáveis pela construção do monólito. “É ilegal instalar estruturas ou arte sem autorização em terras públicas administradas pelo governo, não importa de que planeta seja”, disseram, citadas pelas autoridades internacionais.

De acordo com a empresa de análise Talkwalker, na semana passada foram feitas mais de 168 mil referências ao monólito no Twitter. Muitos dos internautas dizem que o objeto é semelhante ao que aparece no filme de Stanley Kubrick “2001: Uma Odisseia No Espaço”.