O Tottenham de José Mourinho continua a liderar a Premier League e, pela terceira semana consecutiva, vai integrar o duelo principal da nova ronda da prova. Depois da vitória (2-0) ante o Manchester City e do empate (0-0) em Stamford Bridge, com o Chelsea, os spurs vão receber o Arsenal na partida da 11.a jornada da prova. Com 21 pontos, a equipa de Mou apresenta uma vantagem de 8 sobre os gunners (atuais 14.os classificados, com 4 vitórias, 5 derrotas e um empate). O Tottenham não perde na prova há 9 rondas, uma vez que a única derrota sofrida na edição de 2020/21 aconteceu na ronda inaugural, perante o Everton.

Em situação semelhante ao emblema londrino encontra-se o Liverpool, também no topo da tabela com os mesmos 21 pontos. Os reds de Jürgen Klopp também só deixaram fugir os 3 pontos por uma vez: aconteceu à passagem da quarta jornada, com a goleada histórica (7-2) sofrida no campo do Aston Villa. A equipa que conta com o internacional português Diogo Jota também vai protagonizar um dos duelos principais do fim de semana, com a receção ao Wolverhampton de Nuno Espírito Santo. Os lobos vão defrontar o atual campeão inglês depois do triunfo por 2-1 alcançado na jornada anterior frente ao... Arsenal, um jogo marcado ainda pelo choque brutal entre David Luiz e Raúl Jiménez, com o internacional mexicano a ser operado a uma fratura no crânio após ter perdido os sentidos em campo.

Esta quarta-feira, o médico dos wolves revelou que o avançado poderá ter alta hospitalar durante a próxima semana, embora não seja ainda avançada qualquer data sobre um possível regresso aos relvados. A equipa mais portuguesa de Inglaterra tem apresentado até aqui – e mais uma vez – uma temporada muito regular, ocupando atualmente o 7.o posto na tabela, com 17 pontos (os mesmos que Southampton e West Ham, 6.o e 5.o classificados, respetivamente). Os três clubes estão assim a escassos 4 pontos da liderança, embora este fim de semana não traga desafios propriamente fáceis.

De notar que o West Ham vai receber o Man. United ainda no sábado. Os red devils ocupam atualmente o 9.o lugar da prova, com 16 pontos e menos um jogo (5 vitórias, 3 derrotas e um empate). A equipa de Bruno Fernandes chega, de resto, a este duelo depois da derrota caseira (1-3) frente ao PSG, a contar para a Liga dos Campeões. Com uma jornada por disputar, o grupo H da prova milionária está ao rubro, com United, PSG e RB Leipzig empatados com os mesmos 9 pontos. O conjunto de Solskjær vai ter pela frente os alemães na ronda decisiva, agendada para o próximo dia 8. Já os franceses, finalistas vencidos na última edição da Champions, recebem o já eliminado Basaksehir (no fundo da tabela, com três pontos). Ainda antes, o clube orientado por Thomas Tuchel vai medir forças com o Montpellier, em jogo a contar para a liga francesa. Após 12 jornadas, Mbappé, Neymar e companhia lideram a prova isolados (25 pontos).