O ministro da Saúde italiano, Roberto Speranza, interveio esta quarta-feira no Senado sobre as medidas contra o novo coronavírus a serem implementadas durante as festas de final do ano e como será o plano de vacinação contra a covid-19 no país.

Durante as férias de Natal, “a Itália vai desaconselhar viagens internacionais”, mas o governante não falou em proibições ou possíveis quarentenas no retorno ao país. Speranza confirmou que a proibição das deslocações entre regiões vai continuar, como é o caso agora entre as áreas de maior risco, e que “nos dias mais importantes das festividades do final do ano – 25, 26 e 31 de dezembro –, os movimentos entre municípios serão restringidos”.

O objetivo, declarou, é limitar as atividades, como o esqui e as grandes festas de Natal e Ano Novo, embora não tenha ainda esclarecido se as estações de esqui continuarão encerradas ou qual o número máximo de pessoas permitido ou recomendado para almoços e jantares durante as festas. “Não será um Natal como os outros, mas a contribuição de todos ajudará a prevenir a propagação do vírus e a aligeirar o trabalho nos centros hospitalares”, acrescentou Roberto Speranza.