Por onde anda, quem vivia à noite?

Nos noctívagos ou simplesmente nos que não acham que a noite serve só para dormir porque deixaram de poder satisfazer a necessidade de ver gente na barra de um bar, de sair para descontrair um pouco. Uns para dançar outros simplesmente para estar à conversa com amigos e também os que a usavam para engatar.

Muito se tem falado sobre as consequências físicas e económicas da pandemia nas pessoas. Existem até defensores acérrimos de cada uma das partes alimentando a “guerra” nas redes sociais do que é mais importante. Esquecemo-nos no entanto, por diversas vezes da alteração de hábitos e rotinas que esta época veio causar. Com um impacto maior nos mais velhos e nos assumidamente noctívagos. Nos mais velhos porque é sabido que regra geral têm um sistema imunitário mais fraco e por isso mais propenso a doenças assim como comorbidades que possam estar associadas e que façam disparar o efeito do “bicho”. Nos noctívagos ou simplesmente nos que não acham que a noite serve só para dormir porque deixaram de poder satisfazer a necessidade de ver gente na barra de um bar, de sair para descontrair um pouco. Uns para dançar outros simplesmente para estar à conversa com amigos e também os que a usavam para engatar.

Figuras icónicas que preenchiam o nosso imaginário noturno e que a tornavam tão imprevisível e peculiar. Os porteiros que metiam respeito, os relações públicas mais antigos ou tão só simples personagens que ficaram marcadas na cabeça de muitos pela cor e magia que emprestavam ao teatro que se compunha por entre luzes e música. O que será feito por exemplo do João Botelho conhecido cineasta da nossa praça que aos 70 anos ainda dançava efusivamente na pista do Lux e que frequentava outros bares e discotecas, todos os dias da semana, não fazendo inclusive segredo disso. Lembro-me de me ter com ele cruzado uma vez no Snob e de estar a contar a uma amigo (que o tinha visto na noite anterior ) que tinha acordado tarde e a meio do dia ainda tinha dormido a sesta para que aquela hora, voltasse a estar no seu melhor onde mais gostava de estar. Nas diversas formas de noite, já que era visto em espaços bem diferentes sem se preocupar muito com quem o rodeava. Ao lado dele era sempre uma festa.

Também conhecidos donos de discotecas como o Gonçalo Rocha que era conhecido por marcar presença do principio ao fim das noites nas suas casas há já 30 anos. Sempre com a sua garrafa de água na mão e um copo com vodka gelo, que ia bebendo por entre conversas e animadas discussões pela noite dentro antes de subir ao palco supremo e meter uns discos para terminar em beleza. Ou o seu “sósia” , o Afonso, conhecido por distribuir chupa-chupas e rebuçados às meninas e o Sarmento, que normalmente invadia a cabine de som fingindo estar a manobrar as luzes. O Paulo Bento que percorria o Lux de cima abaixo vezes sem conta, sempre no seu canto ou a Olga, conhecida segurança da mesma casa mas que passados os anos se tornou uma referência para quem passava naquela porta. Ou os mais simples clientes que nos habituávamos a reconhecer, noite após noite e que já cumprimentávamos com o olhar.

Seria interessante perceber onde andam essas pessoas e como se adaptaram a uma mudança de 180 graus nas suas vidas. Gente que animava o Bairro Alto como o Hernani Miguel com noites ecléticas e variadas com publico de todos os lados do Mundo ou o mais anónimo dos empregados de balcão de tascas e bares onde gostávamos de começar a noite e onde nos sentíamos em casa. O Marco do Pérola de São Paulo onde eu gostava de iniciar os meus périplos a beber uma imperial no bar e a comer uns amendoins e que tinha sempre uma tirada engraçada. As histórias que ouvíamos encostados ao balcão a comer uma bifada ou um prego. Gente de todas as classes e géneros que se misturava. Do mais jovem na cerveja ao mais entradote a beber favaios ou bagaço. Onde será que anda essa gente que vivia à noite e que perdeu o seu espaço? Que se transformavam e se animavam quando o sol se punham e que precisavam tanto disso para serem felizes… Por onde andam? Que falta faz a tanta gente essa liberdade banal de sair por aí e ir beber um copo com os amigos.