Nos últimos três anos, o PSD viu um ex-líder sair para criar um partido seu e nascer no seu espaço político dois outros partidos com ex-militantes e simpatizantes seus. Desses três partidos, dois garantiram representação parlamentar no Continente e, agora, nos Açores.

Independentemente de tudo isso, o PSD permanece o maior partido da oposição, o partido aglutinador da direita democrática, a única alternativa ao PS, e junta à vitória nas eleições regionais da Madeira um acordo de incidência parlamentar nos Açores que o levou ao Governo.

Também nos últimos três anos, o PSD perdeu eleições europeias e eleições legislativas, manteve o seu líder e caucionou internamente a paciente estratégia de voltar ao poder com um programa político que vença o PS e dê esperança a Portugal.

Ganhando ou perdendo, nunca beliscou os seus princípios. O PSD passou a reocupar o centro político, dialogando com todos. Divergiu à direita, divergiu à esquerda, votou ao lado do Governo e contra o Governo, dependendo das propostas que estavam em cima da mesa. Não se balcanizou nem escolheu um caminho de aproveitamento político na pandemia.

Sabemos, alguns de nós, que esta estratégia é penosa, difícil, quando colocada ao serviço do país. Sabemos, alguns de nós, que esta opção tem altos e baixos, tem entusiasmos e depressões. Mas sabemos também, e, aqui, muitos de nós que, cada dia que passa, o PS mostra menos capacidade para gerir o país e o PSD é cada vez mais a alternativa.

A pandemia trouxe consigo uma crise económica difícil de gerir para qualquer Governo, mas colocou a nu todas as fragilidades políticas dos Executivos liderados por António Costa: política a olho, agrado seletivo a setores, falta de planeamento, navegação à vista. A crise sanitária debilita qualquer maioria, qualquer Governo, mas a disfunção comunicacional e a falta de uma estratégia económica de recuperação (para lá dos anúncios) também.

Não é, por isso, um acaso a intoxicação da opinião pública a que temos assistido, que diz mais do estado do PS e do Governo do que do estado da direita e do PSD.

Para o PS, o povo é quem mais ordena, mas só ordena bem quando ordena o que o PS quer. Pois bem, a democracia não é assim. E a democracia deu-nos uma geometria parlamentar diferente, no Continente e nas regiões. O hábil António Costa foi o primeiro “a saber interpretar a vontade do eleitor”. Disse-o no Hotel Altis, no dia em que perdeu por “poucochinho” as legislativas. Ora, os Açores não reconfirmaram o PS depois de saírem de um apertado período de crise financeira. Os Açores rejeitaram o PS depois de 24 anos de socialismo.

O primeiro-ministro, claro, prefere dar publicidade a um partido de deputado único do que evidenciar a gestão pandémica e as medidas de recuperação da economia. A esse propósito cumpre dizer-se que não foi propriamente o PSD que se mexeu na sua estratégia ou posicionamento, foi o povo que o fez. O povo e António Costa, que o informou que só teríamos Governos saídos de entendimentos à esquerda.

A direita, por seu turno, nunca saberá se Sá Carneiro rejeitaria os votos dos deputados do Chega nos Açores a favor de um programa do PSD, como os britânicos nunca saberão se Churchill teria avançado com o Brexit, com ou sem acordo. O nosso trabalho, enquanto forças de poder fundadoras da democracia, não é adivinhar. É interpretar a vontade de quem vota, apresentar um programa e governar.

Creio que é isso que deve ser feito.

Quem preferir continuar a discutir a “crise da direita”, esteja à vontade. O PSD continuará a servir o país.

Deputado do grupo parlamentar do PSD