O Facebook e a leitura facial. A PIDE tinha agradecido

Quando tanto discutimos a privacidade e questionamos as autarquias e os Governos que querem encher as ruas de câmaras que nos identifiquem, somos confrontados com a triste realidade de que os Facebooks já nos controlam há muito

Sou praticamente um infoexcluído em redes sociais embora tenha conta no Facebook, onde raramente vou, apesar de todos os dias me aparecerem no telemóvel avisos de que alguém faz anos.

Esta semana achei curioso que me aparecesse uma foto, relativamente recente, com um amigo de infância que fazia anos. Calculo que algum algoritmo assim o determinasse, mas acho um pouco intrigante como é que a rede sabe tanto de mim e dos meus amigos.

Já na semana passada tinha ficado banzado quando recebi um aviso de que alguém teria publicado uma foto onde eu eventualmente estaria e que o Facebook, através da leitura facial, concluía que era eu. E tinha razão: lá estava eu num grupo, no Funchal, há uns poucos de anos.

Quando tanto discutimos a privacidade e questionamos as autarquias e os Governos que querem encher as ruas de câmaras que nos identifiquem, somos confrontados com a triste realidade de que os Facebooks já nos controlam há muito. E através da leitura facial conseguem descobrir-nos até no bunker.

