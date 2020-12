Fica em Chão de Couce, no concelho de Ansião, e na Rua Preta 33 árvores escondem o Estúdio 33, do mágico Luís de Matos. Um espaço onde tudo acontece e onde tudo é produzido para dar cor aos espetáculos. Tem um estúdio de televisão, um teatro, mas é muito mais do que isso. É, no fundo, uma fábrica de sonhos. No jardim estão as árvores que os amigos lhe ofereceram, estando a última ainda por plantar, uma oliveira com o nome de Manuel Serrão. À semelhança do comum dos mortais, Luís de Matos viu a pandemia trocar-lhe as voltas e dos 23 espetáculos previstos, durante 23 semanas, em diferentes cidades europeias, acabou por ficar-se pela primeira paragem. Agora prepara-se para atuar, a solo, em Lisboa, Coimbra e Porto. O homem que produziu o espetáculo de abertura do Estádio do Dragão diz-se preparado para lutar contra a pandemia, unindo as pessoas, pois vivemos uma fase em que quase tudo está conectado. É justamente esse – #Conectados – o nome do espetáculo que subirá ao palco do Tivoli a 18 de dezembro.

Este ano só conseguiu fazer um espetáculo em Praga.

Sim, recordo que, em princípio de fevereiro, quando fomos para Praga, já viajámos a usar máscaras cirúrgicas debaixo de um olhar muito admirado e recriminatório por parte das pessoas com quem nos cruzávamos nos aeroportos. No regresso a mesma coisa. Estávamos a procurar ser muito conscienciosos relativamente ao perigo que representa a pandemia. Depois fomos para teletrabalho, ainda que seja muito difícil nesta atividade produzir em teletrabalho, mas sim, fizemos tudo isso e passámos a ter medidas.

Aqui no estúdio?

Cinco de nós permanecemos no estúdio. Porque no momento do lock down estava precisamente a trabalhar comigo cá um engenheiro de som da República Chega, um mágico espanhol e um mágico inglês. Ficámos os cinco, eu, a Vanessa, o Paulino, o Onza e o James. O resto da equipa deixou de vir trabalhar, ficou em teletrabalho, mas houve um dia que me cruzei com um artigo inglês do agente da Billie Eilish, num revista dedicada a promotores e digressões internacionais, que tinha um título que para mim foi uma espécie de epifania. O título do artigo era ‘Sink or Swim’. Percebi que o momento que estávamos a viver e que continuamos a viver é um momento em que cada um de nós tem que escolher o que pretende fazer e só há duas portas de saída. Uma é afundar e a outra é nadar. Se escolher a porta afundar – que ninguém escolhe conscientemente – o resultado é imediato. Se escolhermos nadar, é uma alternativa que tem que ser escolhida sem direito a perguntas. Ou seja, não podemos dizer ‘Sim, sim, ok, vou nadar... mas quanto tempo? Qual é a distância? A água é fria ou quente? Tem tubarões ou não? Em que direção?’. Não há direito a perguntas. É nadar na esperança de que não nos falte o fôlego no momento em que toquemos terra. E foi isso que começámos a fazer. Fizemos uma reunião ao ar livre, de máscara, no jardim do Estúdio 33 e eu convidei todos os membros da equipa, que somos nove, a pensar em ideias em que o disparate era permitido, o absurdo devia ser contemplado. Ideias que nos permitissem sobreviver caso esta coisa da pandemia durasse dois anos que era, na minha ótica, a melhor maneira de resolver um problema: ou torná-lo maior ou torná-lo definitivo. Se acharmos que um qualquer problema que tenhamos num determinado momento é passageiro, pensamos que pode ser que passe e a seguir já foi. Aqui a atitude foi: ‘Não, não vamos cair na tentação do esperar que passe, vamos imaginar que ele é muito maior do que aquilo que pensávamos naquela altura que era. Imaginamos: se isto se mantiver durante dois anos, o que fazemos? Surgiram ideias absurdas, como é evidente, mas surgiram ideias interessantes que só surgiram porque nós nos colocámos nessa situação extrema. Implementámos a ideia do drive in em que pegámos no conceito do cinema ao ar livre e o convertemos numa sala de espetáculos ao ar livre e que teve uma aceitação extraordinária que não foi – pela dimensão do nosso espaço e pelo momento que se estava a viver – a grande prancha de salvação económica mas foi uma prancha de salvação mental. Conseguimos manter a nossa sanidade mental porque acabámos por nos rever nessa capacidade que tivemos naquele momento de reinvenção, de resiliência. Foi uma experiência pessoal altamente enriquecedora também para os artistas que por cá passaram. Recordo-me que, no final da noite, o Marco Horácio, que esteve cá com o seu espetáculo Rouxinol Faduncho, dizia emocionado que para viver o que viveu naquela noite aqui já tinha valido a pena estar quatro meses confinado. Porque havia um jejum brutal que separava artistas e público durante quatro meses. Longe estávamos nós de imaginar que esse jejum se ia prolongar e estar presente nas nossas vidas durante tanto tempo.

Fala em nadar ou afundar. Mas era suposto voar nessa altura.

Fiquei o mais possível em terra e rodeado de água.

