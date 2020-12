O Porto é uma das cidades que se encontra em alerta laranja, por causa da passagem da depressão Dora. Como medida de precaução, a circulação na Avenida D. Carlos I, que se encontra na zona marginal da Foz do Douro, irá encerrar entre as 20h00 de quinta-feira e domingo, devido à previsão de forte agitação marítima.

Pode-se ler numa nota publicada pela Câmara Municipal do Porto que a “previsão de aumento significativo da agitação marítima levou a Proteção Civil Municipal a [decidir] interromper a circulação automóvel e pedonal na Avenida de Dom Carlos I, na zona da barra do Douro”. O trânsito será, conforme afirma o município, “restabelecido logo que as condições do mar o permitam, sendo feita uma reavaliação da situação no final da manhã de domingo”, 6 de dezembro.

“De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, prevê-se a ocorrência de ondas de noroeste com cinco a sete metros de altura significativa, podendo atingir 10 a 14 metros de altura máxima”, refere a nota.