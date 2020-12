A Autoridade da Concorrência (AdC) impôs uma coima de 84 milhões ao Meo por combinar preços com e repartir mercados com a Nowo, nos serviços de comunicações móveis e fixas. “Este cartel celebrado entre a Meo e a Nowo implicou aumentos de preços e redução da qualidade dos serviços prestados, assim como restrições na disponibilização geográfica dos mesmos serviços, que penalizaram os consumidores em todo o território nacional”, acusa.

A coima aplicada pelo regulador resulta de nota de ilicitude contra as duas empresas a 20 de dezembro de 2019, no seguimento da qual as empresas tiveram a oportunidade de se defender. A mesma resultou de uma investigação levada a cabo pela Concorrência, que no final de dezembro de 2018 realizou diligências de busca e apreensão nas instalações das duas operadores. “O processo teve origem num pedido de clemência da Nowo, que deste modo ficou dispensada do pagamento da coima que lhe seria aplicada”, informa a AdC.

Já a Meo, além de lhe ser aplicada uma 84 milhões de euros, a Concorrência aplicou também “a sanção acessória de publicar um extrato da decisão final tomada pela AdC na II Série do Diário da República e em jornal nacional de expansão nacional.”