O Presidente da República vai falar ao país esta sexta-feira, dia 4 de dezembro, às 20h00, para informar os portugueses se haverá ou não renovação do estado de emergência até janeiro do próximo ano.

Marcelo Rebelo de Sousa marcou para esta quinta-feira audiências com os nove partidos com assento parlamentar para discutir precisamente o estado de emergência. As reuniões, no Palácio de Belém, começaram hoje às 14h00 e devem terminar às 19h00.