O atleta Ricardo Jaquité morreu, esta quarta-feira, depois de ter sido esfaqueado na via pública, na Arrentela, no Seixal, avançou a TVI.

O desportista de 31 anos, natural do Seixal, "representou o Grupo Desportivo do Cavadas, Associação Académica Pinhalnovense, a Casa do Benfica de Faro, Juventude Operária de Monte Abraão, Sporting Clube de Portugal e Sporting Clube de Braga e chegou a representar Portugal no Europeu de Seleções", pode ler-se numa nota de pesar da Federação Portuguesa de Atletismo.