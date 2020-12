Jimmy Lai, fundador do jornal Apple Daily, o maior jornal pró-democracia de Hong Kong, foi preso preventivamente sob acusações de fraude.

Esta detenção acontece cerca de três meses depois de ter sido detido por suspeitas de violar a Lei de Segurança Nacional que Pequim impôs ao território.

O pedido de fiança de Lai foi rejeitado por um tribunal de Hong Kong, ao contrário do que sucedeu com os outros dois dirigentes do jornal, Royston Chow e Wong Wai-keung, a quem foi permitido sair em liberdade depois do pagamento da fiança. O juiz justificou a decisão de não permitir a fiança a Lai por entender que existe o risco de fuga e podia reincidir no crime.

A detenção de Jimmy Lai acontece um dia depois da detenção do jovem ativista Joshua Wong, que foi condenado a 13 meses e meio de prisão.