Nestes tempos duros da pandemia, a indústria do turismo vive horas difíceis: aviões estacionados nos hangares, hotéis fechados, restaurantes sem clientela, museus e monumentos quase vazios. Mas a geração mais jovem está a mostrar que há outras formas de viajar. Muitos continuam a dar asas ao seu sonho de correr mundo com custos reduzidos, atrás da oportunidade de viver novas experiências e conhecer novos lugares. Procuram contacto com a natureza, trabalhos no campo, convivência com pessoas amigáveis e atividades de lazer. Os destinos são agora pensados ao pormenor, tendo em conta as restrições impostas pela covid-19. Viagens entre diversos países são substituídas por roteiros dentro de um único país, o que torna a deslocação mais segura e cómoda.

Mas como pô-lo em prática? Ao reunir cerca de 50 000 oportunidades, entre destinos e atividades, em 170 países, o website WorkAway facilita o encontro entre pessoas que partilham os mesmos princípios e ideais. É a plataforma ideal para procurar locais onde fazer voluntariado e obter alojamento gratuito. Os anfitriões inscrevem-se para partilhar os seus espaços e condições de acolhimento, dispostos a acolher quem estiver interessado a realizar as diversas tarefas propostas. Cada oportunidade é distinta, assim como as tarefas, que são definidas pelos proprietários ou comunidades responsáveis pelo local ou atividade.

Sem datas, horários ou destinos definidos, os viajantes partem atrás de uma aventura fora do seu país, preferencialmente para locais onde a quarentena não seja obrigatória.

