Metade das primeiras vacinas para os países ricos

Chegados a esta fase de otimismo com a chegada das vacinas da covid-19, o que significará a Europa ter tantas vacinas já em 2021?

Ao longo da pandemia, muitas foram as vezes que nos questionámos sobre o que poderia ficar de bom desta crise. Se sairemos mais solidários, com outra atenção aos problemas intergeracionais, com outra sensibilização para os problemas globais de saúde quando, invariavelmente, os mais pobres, com menos recursos e informação são os mais excluídos do acesso à saúde e as populações mais pobres se debatem ano após ano com o peso de doenças negligenciadas que não interrompem a vida normal nos países mais desenvolvidos e que fazem parte da vida normal do outro lado do mundo. Chegados a esta fase de otimismo com a chegada das vacinas da covid-19, o que significará a Europa ter tantas vacinas já em 2021? E Portugal ter os 22 milhões de doses de que se fala, o suficiente para cada pessoa levar as duas doses?

Um artigo publicado nos últimos dias na Nature analisa a distribuição da vacina a nível mundial. AstraZeneca, Pfizer e Moderna estimam uma produção de 5,3 mil milhões de doses em 2021, que poderão cobrir 2,6 a 3,1 mil milhões de pessoas em todo o mundo. Metade está “reservada” pelos 27 da UE e por outros cinco países ricos, com Canadá à cabeça nas encomendas per capita, com reservas que representam nove doses por habitante, seguindo-se EUA, Reino Unido, Austrália e Japão. São (somos) 13% da população mundial.



A OMS lançou um fundo de apoio à compra de vacinas para 92 países pobres e prevê-se que chegue aos 2 mil milhões de doses até ao final de 2021 - a Comissão Europeia já avançou com 100 milhões de euros. Veremos. “O Canadá fez exatamente o que esperaríamos que um país de elevado rendimento fizesse, fizeram a coisa certa para o seu país”, comenta, neste artigo da Nature, Andrea Taylor, do Centro de Inovação em Saúde Global da Universidade Duke, que estima que a população dos países mais pobres poderá ter de esperar até 2023 e 2024.



Já contamos ter a nossa normalidade de volta nessa altura - e, nessa normalidade tantas vezes ilusória, continuaremos a ter uma sociedade com demasiadas desigualdades e precariedade, a urgência de nos adaptarmos ao envelhecimento demográfico, a espada de Dâmocles das alterações climáticas, mecanismos de riqueza que continuam a desfavorecer os que estão mais em baixo e a favorecer os que têm liquidez, até nas “oportunidades” que podem agarrar em tempos mais difíceis. Uma vacina em tão pouco tempo, se correr tudo como esperado (e ainda é um bom se), até pode ser o maior feito científico das últimas décadas, mas continuamos centrados muitas vezes no nosso umbigo.

Leia o artigo completo na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.