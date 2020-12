O dissidente político de Hong Kong Joshua Wong disse hoje, após ser condenado a 13 meses e meio de prisão, que a sentença "não é o fim do combate" pela democracia e a liberdade.

O líder estudantil pró-democracia de Hong Kong foi condenado hoje a 13 meses e meio de prisão pelo envolvimento nas manifestações na região administrativa especial no sul da República Popular da China.

"Não é o fim do combate (...) Pela frente temos outra batalha. Agora, vamos juntar-nos à luta na prisão ao lado dos numerosos e corajosos manifestantes, menos visíveis, mas essenciais à luta pela liberdade e democracia em Hong Kong", declarou Joshua Wong.

As mensagens do ativista foram divulgadas através das redes sociais poucos minutos após ter sido conhecia a sentença de Joshua Wong e de outros dois membros do movimento pró democracia de Hong Kong, Agnes Chow e Ivan Lam, condenados a 10 e a sete meses, respetivamente.

Antes de ser escoltado para fora do tribunal, Wong gritou aos apoiantes: "Sei que o caminho pela frente é difícil, mas vou aguentar-me", com a multidão a gritar de volta palavras de apoio, descreveu a emissora pública de Hong Kong, a RTHK.