Foram matriculados, pelos representantes legais de marca a operar em Portugal, 14.969 veículos automóveis em novembro, ou seja, menos 23,4% do que em igual mês do ano anterior. Os dados foram revelados pela ACAP e indicam que, entre janeiro a novembro, foram colocados em circulação 158.702 novos veículos, o que representou uma diminuição homóloga de 35,3%.

Em relação aos automóveis ligeiros de passageiros novos foram matriculados em Portugal 11.826. Ou seja, menos 27,9% do que no mês homólogo do ano anterior. Desde o início do ano, as matrículas de veículos ligeiros de passageiros totalizaram 131.165 unidades, o que se traduziu numa variação negativa de 36,4% relativamente a período homólogo de 2019.

O mercado de ligeiros de mercadorias registou, em novembro, uma evolução desfavorável, tendo decrescido 1,4% face ao mês homólogo do ano anterior, situando-se em 2.801 unidades matriculadas. Em termos acumulados, nos onze meses de 2020, o mercado atingiu 23.905 unidades, o que representou uma queda de 29,5% face ao período homólogo do ano anterior.

Quanto ao mercado de veículos pesados, o qual engloba os tipos de passageiros e de mercadorias, em novembro de 2020 verificou-se um crescimento de 17,5% em relação ao mês homólogo do ano anterior, tendo sido comercializados 342 veículos desta categoria. De janeiro a novembro de 2020 as matrículas totalizaram 3.632 unidades, o que representou uma queda do mercado de 29,4% relativamente ao período homólogo de 2019.