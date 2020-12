Os visitantes da cidade do Porto só poderão voltar a visitar a Torre dos Clérigos em janeiro de 2021, que vai estar fechada para "algumas obras de melhoramento dos espaços e dos circuitos de visita", lê-se no comunicado da Irmandade dos Clérigos.

Passados seis anos desde as últimas obras de restauro do monumento, a Irmandade dos Clérigos explica agora: “É tempo de nos prepararmos para as novas exigências do pós pandemia, com a esperança na recuperação de um sector que muito tem contribuído para a notoriedade do país”.

E promete: "Em 2021, devolveremos aos portuenses, e a todos os visitantes, o ícone da cidade do Porto no seu esplendor, com maior qualidade na experiência de visita, conforto e segurança, e novos conteúdos para explorar".

A Igreja dos Clérigos vai no entanto manter-se aberta, das 9h30 às 17h30.