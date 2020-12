Um bebé de três meses ficou em estado grave depois de ter sido atropelado, esta quarta-feira, em frente à estação de metro da Reboleira, na Amadora.

O alerta foi registado pelas 10h15. A mãe da criança estava a atravessar a passadeira, com o bebé no carrinho, quando se deu o embate. Ao contrário do bebé, a progenitora não sofreu ferimentos.

Segundo declarações do comandante dos Bombeiros Voluntários da Amadora, Mário Conde, ao Jornal de Notícias, o embate com o veículo acabou por projetar o bebé para a estrada.

"Quando chegámos estava em paragem cardiorrespiratória. Com o auxílio do médico do INEM conseguiu-se revererter a situação e a criança foi transferida para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa", acrescentou o responsável.

A origem do acidente ainda é desconhecida.