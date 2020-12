Uma rixa no Bairro do Casal dos Machados em Lisboa, acabou, esta terça-feira, em tiroteio, que deixou duas pessoas feridas, dois homens de 22 e 33 anos, uma delas com gravidade.

Fonte da PSP adiantou que os desacatos envolveram várias pessoas e que terá começado junto às bombas de gasolina da Avenida Infante D. Henrique, tendo terminado no Largo Maria Judite de Carvalho, no Casal dos Machados, na freguesia do Parque das Nações.

"Na sequência da desordem, um homem de 33 anos ficou ferido com gravidade e foi transportado de ambulância ao Hospital de Santa Maria. O ferido ligeiro, de 22 anos, deslocou-se ao mesmo hospital pelos próprios meios", disse a mesma fonte, em declarações à agência Lusa.

Além dos dois feridos, "três viaturas ficaram danificadas devido também a disparos de arma de fogo". No local foi encontrado um cartucho de arma de fogo.

O alerta para a desordem foi dado às 21h49. A investigação ficou a cargo da Polícia Judiciária.