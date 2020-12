A Web Summit começa esta quarta-feira ao meio-dia, dia 2 de dezembro, substituindo o habitual espaço da FIL, em Lisboa, por um formato completamente online por causa da pandemia.

Este ano, espera-se que a cimeira, que nos últimos dois anos juntou 70 mil pessoas, alcance 110 mil interessados, o que pode tornar a Web Summit deste ano o maior evento desde género a acontecer online, recorde que pertence por agora às conferências da Microsoft e do Financial Times, que contaram com 50 mil pessoas.

Os temas em destaque este ano deverão ser a pandemia, o ambiente, a sustentabilidade e ainda o impacto mundial da mudança de Presidente dos Estados Unidos.

Na Web Summit deste ano vão estar 800 oradores presentes, como a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o criador da World Wide Web, Tim Berners-Lee, o autor Deepak Chopra, a atriz Gwyneth Paltrow, o empreendedor Mark Cuban ou José Mourinho.

Hoje, a abertura da conferência tecnológica vai ser feita pelo primeiro-ministro, António Costa, e pelo presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina. O encerramento será feito pela atriz e empreendedora Gwyneth Paltrow às 20h40.

A representar a tecnologia portuguesa, vão estar nomes como José Neves da Farfetch, Daniela Braga da DefinedCrowd, Paulo Rosado da Outsystems e Vasco Pedro, da Unbabel.