Depois das derrotas frente ao Uruguai e ao Equador na qualificação para o Mundial de 2022, Carloz Queiroz abandonou a seleção da Colômbia, que treinava desde 2019, avançou a Federação Colombiana de Futebol (FCF).

Num comunicado datado de terça-feira, a FCF disse que tanto a federação como “o diretor técnico Carlos Queiroz concordaram com a não continuidade do treinador à frente da seleção”, sublinhando que foi “um orgulho tê-lo durante quase dois anos, nos quais nos brindou com toda a sua capacidade de trabalho, conhecimento e experiência”.

“A contribuição que nos deixa servirá para continuar o desenvolvimento dos projetos que estão a ser levados a cabo com todas as seleções do nosso país”, refere a nota.

Além de treinar a seleção colombiana, Carlos Queiroz, de 67 anos, foi técnico do Real Madrid, da seleção portuguesa, foi adjunto de Alex Ferguson no Manchester United e treinou ainda o Sporting, os Emirados Árabes Unidos e a África do Sul.