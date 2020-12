Na Escola Básica e Secundária da Cidadela, em Cascais, 22 alunos deram a cara pelo projeto “CoVideos”. Durante o período em que as aulas eram dadas apenas virtualmente, duas turmas do 10.º ano do curso de Ciências e Tecnologia juntaram-se com o objetivo de criar um projeto que unisse alunos e professores, apesar da distância física. Só depois de o produto final estar concluído é que a ideia de se candidatarem à categoria “Escola em Casa” do prémio “Escola Amiga Da Criança” surgiu.

Apesar de, no final, só terem aparecido 22 caras, a verdade é que duas turmas inteiras e quatro professoras meteram mãos à obra para criar um vídeo de cinco minutos que acabou por fazer sentido devido ao trabalho da aluna Inês Pinto, que fez a montagem de todos os pequenos vídeos. Vitória Espósito foi também uma das alunas que participou no projeto e explicou ao i em que consistia: “Cada um fazia uma coisa de que gostava e tínhamos que ir passando objetos e mostrar o que estávamos a fazer para nos mantermos entretidos naquela altura em que estávamos todos fechados em casa”.

Leia o artigo completo na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.