O país está quase todo a pão e água

Portugal enfrenta uma das suas maiores crises e não vai ser fácil ultrapassar este momento, com milhares de desempregados sem qualquer apoio a juntarem-se àqueles que ainda recebem o subsídio de desemprego.

O movimento A Pão e Água representa três setores muito castigados com decisões governamentais devido à covid-19: discotecas, bares e restaurantes têm estado fechados ou a meio-gás para não contribuírem para a propagação do vírus – e há ainda a acrescentar os hotéis. Mas a estes setores juntam-se muitos outros que praticamente ficaram paralisados desde março, mas que não têm ninguém que grite por eles. Portugal enfrenta uma das suas maiores crises e não vai ser fácil ultrapassar este momento, com milhares de desempregados sem qualquer apoio a juntarem-se àqueles que ainda recebem o subsídio de desemprego. Se a rapaziada do movimento terá de mostrar o que descontou no ano passado, até para se saber quanto terão direito, haverá quem nesse grupo esteja numa situação dramática pois os seus negócios já estavam em declínio e com o encerramento obrigatório ainda ficaram pior. As questões legais prometem longas batalhas jurídicas, mas quase toda a sociedade está na mesma situação.

