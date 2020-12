O vice-presidente do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV, o partido do Governo), Diosdado Cabello, avisou que “não há comida para quem não votar” nas legislativas de 6 de dezembro. Cabello falava durante um comício no estado de Bolívar (sudeste de Caracas), durante o qual sublinhou que os novos deputados “continuarão o trabalho para consolidar as políticas para o povo”.