O FC Porto pode selar esta terça-feira o apuramento para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões 2020/21: para garantir já o bilhete para a próxima fase (independentemente de resultados de terceiros), a equipa de Sérgio Conceição precisa de empatar na receção ao Manchester City, na quinta e penúltima jornada do grupo C. Os citizens chegam ao Dragão já com a qualificação garantida – e com um pleno de vitórias (quatro triunfos no mesmo número de encontros). O conjunto inglês que conta com os portugueses Bernardo Silva, João Cancelo e Rúben Dias venceu, recorde-se, por 3-1 os azuis--e-brancos em Inglaterra, na primeira jornada do agrupamento. No Etihad Stadium, o atual campeão nacional de Portugal até entrou a vencer, com golo de Luis Díaz, mas Aguero, Gundogan e Ferrán Torres garantiram a reviravolta. Díaz voltou, de resto, a ser o protagonista do FC Porto durante o fim de semana, marcado pela vitória portista (0-1) sobre o Santa Clara, nos Açores. Os azuis-e-brancos registam neste momento cinco vitórias consecutivas para todas as provas; enquanto a turma de Pep Guardiola promete lutar pelo terceiro triunfo seguido em todas as competições (goleou por 5-0, no sábado, o Burnley, em jogo referente à jornada 10 da Premier League). Apesar de já ter o passaporte assegurado para a próxima fase, o treinador dos blues de Manchester fez saber que a equipa irá viajar “com os melhores” para este duelo no Estádio do Dragão, uma vez que o objetivo também passa por assegurar o primeiro lugar do agrupamento.

Depois de já ter conquistado todas as competições pelo City em solo inglês – fez até história com a conquista do bicampeonato (2017/18 e 2018/19) –, Guardiola tem agora como meta primordial a conquista da prova milionária, a primeira da história do emblema de Manchester.

Luta pelos oitavos Neste momento há seis equipas que já garantiram a qualificação para os oitavos-de-final da principal prova da UEFA: além do City, Sevilha e Chelsea (grupo E), Barcelona e Juventus (grupo G) e Bayern Munique (grupo A) foram as restantes equipas a segurar as primeiras vagas dos oitavos, após terem disputado os respetivos desafios referentes à quarta ronda da fase de grupos. No grupo A, hoje, destaque para o encontro no Wanda Metropolitano, entre o Atlético de Madrid e o conjunto alemão, atual campeão da prova. João Félix e companhia precisam de vencer para darem um passo importante rumo à próxima fase – com cinco pontos, o clube orientado por Diego Simeone é atualmente segundo, atrás do líder Bayern, com um saldo 100% vitorioso. De notar que, em caso de derrota, o Lokomotiv pode mesmo ultrapassar os colchoneros na tabela – com três pontos, os russos são atuais terceiros. Oemblema de Moscovo recebe ainda durante a tarde os austríacos do Salzburgo. No grupo B, o Borussia M’gladbach e o Real Madrid precisam de vencer Inter e Shakhtar Donetsk, de Luís Castro, respetivamente, para selarem já nesta quinta jornada da fase de grupos a qualificação para os oitavos.

Já o Liverpool precisa de um triunfo sobre o Ajax (grupo D) para seguir em frente. Os reds lideram o agrupamento com 9 pontos, seguidos pelos holandeses e os italianos da Atalanta (7 cada). Os dinamarqueses do Midtjylland estão no fundo da tabela, sem pontos. A luta pelos oitavos também continua em aberto nos grupo F e H – no primeiro, Borussia Dortmund e Lazio (1.o e 2.o classificados, com 9 e 8 pontos) jogam esta quarta-feira. Seguem-se o Club Brugge e o Zenit, com 4 e 1 pontos, respetivamente – ou seja, caso os russos vençam os belgas, alemães e italianos apuram-se diretamente para os oitavos, independentemente do resultado no Signal Iduna Park. No último grupo, o Man. United lidera, com 9 pontos, seguido por PSG e Leipzig (6 cada) e Basaksehir (3). Só um triunfo sobre os franceses, finalistas vencidos da última edição, garante imediatamente aos red devils de Bruno Fernandes o passaporte com destino para a fase seguinte.