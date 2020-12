Um homem é suspeito de atropelar várias pessoas esta terça-feira na Alemanha, na cidade de Trier, matando pelo menos duas pessoas. Para já, segundo o último balanço feito pelo presidente da Câmara ao canal de televisão SWR, há 15 feridos resultantes do atropelamento.

No Twitter, a polícia adiantou que já prenderam o homem que será o responsável por este atropelamento em massa. “Duas pessoas morreram, segundo indicações preliminares. Por favor, evitem a área da baixa”, escreveram as autoridades.

O autarca de Trier, Mayor Wolfram, disse no local que “há ambulâncias de toda a região a ajudar” e que a “tarefa é garantir que as pessoas estão em segurança”.

O jornal local Trierischer Volksfreund cita o relato de uma testemunha que conta ter visto um Range Rover cinzento escuro a alta velocidade e, quando ali passou, atirou as pessoas pelo ar. As autoridades ainda estão no local e não se sabe qual terá sido a motivação do crime.

Notícia em atualização