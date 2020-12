Marcelo Rebelo de Sousa deverá anunciar a recandidatura à Presidência da República nos próximos dias. O atual Presidente da República tem adiado o anúncio, mas as bases do PSD já estão a mobilizar-se para a recolha de assinaturas.

As eleições presidenciais estão marcadas para dia 24 de janeiro e as candidaturas têm de ser apresentadas até à véspera de Natal. A máquina está preparada para começar a recolher as assinaturas. O processo está a cargo do antigo secretário-geral de Passos Coelho, Matos Rosa.

O i apurou que, além de Matos Rosa, estão também envolvidos na recolha de subscrições da candidatura de Marcelo Rebelo de Sousa outros ativos colaboradores do aparelho social-democrata como Rodrigo Moita de Deus, Carlos Lopes e Marco Silva.

