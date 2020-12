O primeiro-ministro, António Costa, anunciou esta terça-feira que o plano de vacinação de combate à covid-19 será anunciado na próxima quinta-feira.

Em entrevista à rádio Observador, António Costa apresentou as datas e rejeitou a ideia de que Portugal esteja atrasado em relação a outros países, considerando que está "bem a tempo".

No dia antes da apresentação do plano de vacinação, o primeiro-ministro irá receber na sua residência oficial a equipa que está a elaborar este plano. Na mesma reunião participarão ainda os ministros de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, da Saúde, Marta Temido, da Administração Interna, Eduardo Cabrita, e da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, assim como o secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro, Tiago Antunes.