Os cavaleiros contra a peste dos tempos modernos

Assisto com um misto de surpresa e de inquietação à multiplicação de mensagens alertando contra as informações falsas, a divulgação de factos não comprovados e o peso da responsabilidade do jornalismo. Muitas vezes, de resto, esse discurso vem dos próprios jornalistas. Em tempos de fact checks e de detetores de mentiras, são cada vez mais os que se arvoram em nobres cavaleiros contra a peste dos tempos modernos: a desinformação. Alguns, no seu zelo puritano, parecem ansiosos por colocar a mordaça em si próprios.

Em tempos de fact checks e de detetores de mentiras, são cada vez mais os que se arvoram em nobres cavaleiros contra a peste dos tempos modernos: a desinformação. Alguns, no seu zelo puritano, parecem ansiosos por colocar a mordaça em si próprios.

O título de um comunicado emitido pela Comissão da Carteira Profissional de Jornalista na passada semana é bastante revelador: “Os jornalistas e a Verdade”. Mas qual “Verdade”? Será a verdade cientificamente comprovada de que “as máscaras dão uma falsa sensação de segurança”, como defendeu a DGS? A verdade de que não havia problema nenhum em viajar entre países em turismo, como declarou a OMS, alguns dias antes de os aeroportos serem fechados?

