António Mexia e João Manso Neto comunicaram por carta a sua "indisponibilidade" para integrar qualquer lista candidata aos órgãos sociais da EDP para o próximo mandato (2021-2023).

A elétrica vai avançar com uma assembleia geral extraordinária para eleger como presidente executivo Miguel Stilwell, atual presidente executivo interino.

"A EDP reconhece a indelével contribuição do Dr. António Mexia e do Dr. João Manso Neto para o crescimento e criação de valor para a Sociedade e para os seus stakeholders ao longo dos últimos 15 anos e deixa expressamente registadas a importância da liderança do Dr. António Mexia e a contribuição muito relevante do Dr. João Manso Neto no cumprimento dos objectivos da EDP neste período", lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)

Ao mesmo tempo, a elétrica informa que "recebeu uma comunicação de todos os accionistas representados no Conselho Geral e de Supervisão, indicando que, face aos recentes desenvolvimentos relacionados com as suspensões de funções de Mexia e de Manso Neto, "entendem que se deverá proceder à eleição do Conselho de Administração para o mandato 2021-2023, em sede de assembleia geral, de forma a manter a estabilidade da Sociedade e dos seus negócios, transmitindo uma forte mensagem ao mercado no sentido de que a estratégia e o crescimento focado da EDP se mantêm inalterados".

Nesse sentido, os accionistas "já solicitaram ao presidente executivo interino, Miguel Stilwell de Andrade, que lhes submetesse uma proposta relativa à composição do Conselho de Administração para o próximo mandato", solicitando também ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral da EDP que convoque uma Assembleia Geral Extraordinária a realizar em janeiro de 2021 para eleger os novos órgãos.