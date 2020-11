Nasceu em maio de 1938, após a Grande Depressão que atingiu os EUA. Em San Angelo, uma pequena cidade nas planícies do Texas, para onde os pais se mudaram quando o pai conseguiu um emprego como engenheiro elétrico. Foi criado em Houston, cidade onde cresceu, num mundo segregado do sul profundo. Estudou História e Filosofia na Universidade Baylor, formando-se em 1960. Em 1966, doutorou-se em Sociologia pela Universidade Harvard. Em 1973, com Ghetto Revolts, foi nomeado para o Prémio Pulitzer. Aos 82 anos, Joe Richard Feagin é um dos sociólogos e teóricos sociais norte-americanos mais aclamados, tendo realizado uma investigação extensiva sobre questões raciais e de género e tendo desenvolvido igualmente a teoria do racismo sistémico. Já foi Presidente da American Sociological Association e, atualmente, leciona unidades curriculares como Racismo e Anti-Racismo ou Teorias das Relações Raciais e Étnicas na Texas A&M University.

Em “Racist America: Roots, Current Realities, and Future Reparations”, demonstrou que os EUA foram fundados com base no racismo. Essencialmente, desde a criação da Constituição de 1787, em que os negros foram classificados como propriedade da população branca.

Como é do conhecimento geral, a Europa começou a desenvolver o racismo com a escravatura. Por exemplo, países como Portugal e Espanha fizeram-no. A maioria dos trabalhadores escravizados foram trazidos, pelos ingleses, e essa constituiu a base das trocas comerciais baseadas no tráfico de seres humanos. Os EUA têm agora aproximadamente 413 anos de idade. A primeira colónia que persistiu nos EUA foi em Jamestown, na Virgínia, que nasceu em 1607. Doze anos depois desses colonos terem descoberto Jamestown, trouxeram 20 escravos num navio pirata com bandeira holandesa. Esses primeiros trabalhadores foram trabalhar para colonos brancos no ano de 1619. E a escravatura não terminou até 1865, ou seja, cerca de 65% da História dos EUA, prende-se com o sistema de escravatura sistémico e fundacional. Somos o único país industrializado que tem a escravatura como base. E esses escravos criaram uma quantidade impressionante de riqueza para os colonos brancos e seus descendentes. A escravatura não terminou até ao fim da Guerra Civil. Houve um curto período, digamos, de reconstrução, em que os escravos foram libertados – pelo menos, durante 10 a 12 anos, na teoria – e os EUA poderiam ter-se tornado uma sociedade antiesclavagista. Mas os proprietários de escravos, no fim do século XIX, voltaram ao poder e criaram as leis Jim Crow aos níveis estatal e local que reforçaram a segregação racial no sul dos EUA que durou uns 90 anos. Cerca de 22% da nossa História foi aquilo a que se pode chamar uma semi-estrutura de segregação. E estas leis só terminaram por volta de 1969. Portanto, até aí, este país teve duas das piores formas de exploração e opressão humanas da História humana: escravizou milhões, milhões e mais milhões de africanos e, gradualmente, outros americanos de cor, como mexicanos e chineses. Outras pessoas de cor começaram a ser oprimidas muito tempo depois. Este é o grande cenário.

Costuma dizer que o racismo sistémico existe por causa de atitudes críticas tomadas por importantes decisores euro-americanos em pontos-chave da história norte-americana. Tal deve-se ao facto de a elite europeia ter moldado as principais instituições sociais, económicas e políticas para apoiar e manter a opressão contra os americanos de cor?

Se traçarmos uma linha temporal, percebemos que 340 ou 350 anos da História dos EUA foram de opressão extrema em termos raciais. E essa opressão não foi revertida, apenas começou a haver tentativas nesse sentido com o Movimento dos Direitos Civis, nos anos 60. E, a partir de 1969, quando a segregação legal foi abolida, tivemos a segregação a incidir extensivamente, de modo informal, nos afro-americanos, nos latinos e nos asiáticos. E quando digo que isto é fundacional, é porque começou nos primórdios deste país. Quando a Constituição foi criada, em 1787 – e oficialmente, EUA tornou-se o nome deste país –, esse documento, que ainda é seguido hoje em dia, foi feito principalmente por proprietários de escravos, os seus amigos advogados e comerciantes. O homem que esteve por detrás da Constituição, o grande cérebro, James Madison, era um dos grandes proprietários na Virgínia. Por outro lado, George Washington, também o era. Os homens, os 55 brancos que fizeram a Constituição, eram proprietários de grandes plantações, simpatizantes da escravatura ou comerciantes que construíam navios de escravos em Rhode Island. Essa Constituição foi retificada no fim da Guerra Civil mas, mesmo assim, a escravatura foi reproduzida com as leis Jim Crow, em suma, escravatura sem qualquer mudança.

