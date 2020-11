O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou dez distritos de Portugal continental sob aviso amarelo, este domingo, devido à agitação marítima.

Em causa estão os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro. O aviso está em vigor este domingo, entre as 12h00 e as 24h00, e em alguns distritos, como é o caso de Faro, irá prolongar-se até terça-feira.

O IPMA revela que é expectável a formação de ondas que poderão atingir os cinco metros de altura.