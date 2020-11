O candidato às eleições presidenciais João Ferreira, foi eleito por maioria (apenas com uma abstenção) para pertencer à Comissão Política do PCP. O órgão executivo passa agora dos 21 para os 24 membros, acrescentando, além de João Ferreira, também Belmiro Magalhães, Carina Castro, Paulo Raimundo e Ricardo Costa. Por outro lado, saem Carlos Gonçalves e Margarida Botelho.

Tanto a Comissão Política como o Secretariado foram eleitos no XXI Congresso do Partido Comunista Português, que termina este domingo e tem estado a decorrer em Loures, no distrito de Lisboa.