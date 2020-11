Morreu, aos 85 anos, David Prowse. O ator inglês, que deu vida a Darth Vader, da saga Star Wars, nos filmes da trilogia original, foi vítima de doença súbita.

A informação foi confirmada, este domingo, pelo agente do ator, Thomas Bowing.

"Que a Força esteja com ele, sempre. Ainda que tenha ficado famoso por interpretar vários monstros, para mim e para todos aqueles que conheciam o Dave e trabalharam com ele, era um herói", escreveu nas redes sociais, destacando que esta "é uma perda que dói no coração de milhões de fãs em todo o mundo".

Prowse foi escolhido para dar corpo ao vilão graças à sua estatura. Originalmente, gravou as falas da personagem, no entanto, a sua voz acabou por ser substituída pela de James Earl Jones devido à pronúncia campestre de Prowse.

Natural de Bristol, Carrie Fischer, que morreu em 2016, apelidava-o mesmo de ‘Darth Farmer’ (Darth Agricultor, em português) por causa da sua pronúncia.

David Prowse, que era casado desde 1963 com Norma Scammel, com quem teve três filhos, destacou-se ainda pela sua participação em Doctor Who.