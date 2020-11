O piloto português Miguel Oliveira despediu-se da melhor forma da temporada 2020, com um triunfo categórico na derradeira etapa do Mundial de MotoGP, realizada no Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão. Foi, aliás, um fim de semana de sonho para o almadense, que no traçado algarvio conquistou ainda a primeira pole position da carreira na classe rainha do motociclismo, além de ter fixado o recorde de pista no AIA. Com o segundo triunfo da época – o primeiro aconteceu em agosto, no GP da Estíria, na Áustria –, o almadense fechou o ano em 9.º lugar no Mundial, com 125 pontos.

Oliveira terminou ainda a temporada como o terceiro piloto com mais triunfos nesta edição, já que até ao GP Portugal só Quartararo e Morbidelli tinham vencido mais do que uma etapa – com três vitórias para cada. Recorde-se que o Campeonato do Mundo ficou marcado pelos 9 vencedores diferentes em 14 etapas realizadas, com Joan Mir (Suzuki) a sagrar-se campeão na penúltima ronda. O espanhol, de 23 anos, venceu apenas uma corrida (GP da Europa, antepenúltima jornada do Mundial) mas acabou por protagonizar a temporada mais regular, com sete pódios.

De regresso ao Algarve, de notar a exibição monstruosa de Miguel Oliveira, que liderou do princípio ao fim da corrida, sem dar quaisquer hipóteses à concorrência. Não havia melhor forma de o piloto se despedir da Tech 3, equipa onde alinhou nas suas duas primeiras temporadas em MotoGP (em 2019, recorde-se, terminou em 17.º lugar). Em 2021, Miguel Oliveira já irá integrar a equipa oficial do construtor austríaco KTM, com quem ambiciona lutar pelo título mundial.