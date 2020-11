A liga inglesa está ao rubro e assim promete continuar durante o fim de semana. Tottenham e Liverpool dividem a liderança da prova, que voltará a estar em jogo no dérbi de Londres, este domingo. A equipa de José Mourinho vai protagonizar o principal duelo da ronda 10, depois da vitória (2-0) no cabeça-de-cartaz da jornada anterior, diante do Manchester City. Os spurs deslocam-se até Stamford Bridge para defrontar o Chelsea, atual segundo classificado na tabela com 18 pontos, a apenas dois dos líderes. O Tottenham chega a este desafio num momento em que regista quatro vitórias consecutivas para a prova, enquanto os blues procuram carimbar o quarto triunfo seguido. Ainda antes deste duelo, o Liverpool tenta colocar-se na liderança isolada provisória na deslocação ao terreno do Brighton, na tarde de sábado. Além dos reds de Jürgen Klopp, também Leicester e Southampton poderão beneficiar do resultado do dérbi londrino – os foxes estão neste momento em quarto lugar, embora em igualdade pontual com o conjunto de Frank Lampard. Já o Southampton fecha o top-5, com 17 pontos: também no domingo, os saints vão receber o Manchester United de Bruno Fernandes. Os red devils podem ser encontrados a meio da tabela, mas com menos um jogo disputado (13 pontos em 8 jornadas). O internacional português continua, de resto, como o grande destaque da equipa de Ole Gunnar Solskjær: na nova época, o médio ex-Sporting regista 9 golos em 13 jogos (6 na Premier League e 3 na Champions – bisou na última partida da prova milionária, realizada durante a semana, ante o Basaksehir).

Ainda em Inglaterra, e logo a seguir ao jogo grande da jornada, destaque para o Arsenal-Wolverhampton. Os lobos de Nuno Espírito Santo ocupam atualmente o 9.o lugar, com vantagem de um ponto sobre os gunners (12.o).

Atlético de Madrid em grande forma Em Espanha, o Atlético de Madrid vai disputar o 9.o jogo na liga numa altura em que continua a ser a única equipa que ainda não foi derrotada nesta nova época (6 vitórias e 2 empates). Depois do triunfo sobre o Barcelona, os colchoneros de João Félix vão medir forças com o Valência dos portugueses Gonçalo Guedes e Thierry Correia no jogo grande da 11.a jornada de La Liga. O clube che ocupa o 11.o lugar com 3 vitórias, 4 derrotas e 3 empates. No país vizinho, a grande surpresa continua a ser o Real Sociedad, no topo da tabela com 23 pontos (e mais dois jogos realizados em relação à equipa de Simeone). Ainda no campo das surpresas, referência para Cristiano Ronaldo (Juventus) e Zlatan Ibrahimovic (AC Milan), os dois melhores marcadores da liga italiana. O internacional português, de 35 anos, conta neste momento com 8 golos em 5 jogos disputados, enquanto o sueco, de 39 anos, lidera a lista, com 10 golos (6 jogos). Às costas de Ibra, os rossoneri lideram a Serie A com 20 pontos, mais 4 que o clube de Turim (4.o lugar). Na jornada 9 da prova transalpina, a Juve defronta o Benevento, e o Milan, dos portugueses Rafael Leão e Diogo Dalot, recebe a Fiorentina.