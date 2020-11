Depois da Taça de Portugal e dos compromissos europeus, a Liga portuguesa está oficialmente de regresso, com a jornada 8 a abrir portas ainda esta sexta-feira, com os encontros Paços de Ferreira-Famalicão e Tondela-Vitória de Guimarães. No sábado será a vez de FC Porto e Sporting entrarem em campo, diante do Santa Clara e Moreirense, respetivamente. Os dragões aterram nos Açores para defrontar o Santa Clara depois do importante triunfo (0-2) em França, sobre o Marselha, que deixou a equipa de Sérgio Conceição a apenas um ponto dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões. Dias antes, os azuis-e-brancos tinham carimbado a passagem para a quarta eliminatória da prova rainha do futebol português, após baterem o Fabril do Barreiro (0-2). No campeonato, o FC Porto ocupa atualmente a quarta posição (com 13 pontos) e no melhor cenário poderá alcançar provisoriamente o 2.º lugar. Em contrapartida, a equipa insular (8.º) pode igualar em pontos o plantel portista em caso de vitória na tarde de amanhã. Já o Sporting vai receber os cónegos com o objetivo de tentar reforçar a liderança da Liga - com 19 pontos, os leões lideram a competição com quatro de vantagem para o Sp. Braga e Benfica, segundo e terceiro classificados, com 15 cada.

Com sete jornadas cumpridas na competição, a equipa de Rúben Amorim é a única invencível: os únicos dois pontos perdidos pela turma de Alvalade foram deixados no clássico ante o FC Porto, em Alvalade, à passagem da quarta ronda. De resto, venceu os restantes seis jogos (V.Guimarães, Tondela, Gil Vicente, Santa Clara, Portimonense e Paços de Ferreira – quatro realizados fora de portas). O conjunto leonino vem, aliás, de nova goleada, desta feita com o Sacavenense (Campeonato Portugal), em jogo da 3.ª pré-eliminatória da Taça de Portugal.

Leões de antigamente Para se ter uma ideia, é preciso recuar 70 anos para encontrar um registo como o que o Sporting apresenta atualmente no campeonato: na época 1950/51, os leões seguiam no topo da tabela da principal prova do futebol nacional, com mais quatro pontos que o segundo classificado FC Porto, após sete jornadas. Além disso, os 19 pontos do Sporting (em 21 possíveis) apresentam-se ainda como o melhor registo desde 2017/2018 -– época em que os dragões obtiveram um saldo 100% vitorioso nos sete primeiros jogos da Liga. O clube de Alvalade apresenta ainda o melhor ataque, com 19 golos marcados (contra apenas quatro sofridos), naquele que se trata do melhor registo desde 2013/14.

O Benfica irá encerrar a jornada na segunda-feira com o Marítimo, atual 14.º, com quatro derrotas, duas vitórias e um empate. O objetivo dos encarnados passa sempre por tentar encurtar a distância para o primeiro lugar – e, dependendo do que irá fazer o FC Porto, possivelmente recuperar o lugar no pódio.

A equipa de Jorge Jesus chega a este desafio depois de duas derrotas consecutivas para a I Liga - perdeu com o Sp. Braga (2-3), na Luz, na última jornada, e caiu com estrondo (3-0), no Bessa, perante o Boavista (jornada seis).

De notar que a equipa de Carlos Carvalhal entra em campo ainda no domingo, com a receção ao recém-promovido Farense.

Os minhotos medem forças com o emblema algarvio (16.º) depois de terem praticamente garantido a passagem aos 16 avos de final da Liga Europa. Ontem, o Sp.Braga recebeu e empatou (3-3) com o Leicester num verdadeiro jogo de loucos. Elmusrati (4 minutos), Paulinho (24’) e Fransérgio (90’) foram os autores dos golos minhotos no jogo da quarta jornada do Grupo G. De sublinhar que Vardy garantiu um ponto para o clube da Premier League com um golo aos 90+5’.

Com este resultado, os minhotos passam a registar 7 pontos, continuando assim no 2.º lugar do agrupamento, a três dos foxes, líderes com 10. Com duas jornadas por disputar, o Sp. Braga está em boa posição para assegurar a próxima fase da prova, uma vez que o Zorya goleou (3-0) ontem o AEK. O conjunto ucraniano e o grego (últimos dois adversários de Carvalhal e companhia) estão agora empatados com três pontos cada.

Já durante a noite de ontem, também o Benfica tentava dar um passo importante rumo à próxima fase: as águias enfrentaram o Rangers, na Escócia, numa altura em que as duas equipas estavam empatadas na liderança do Grupo D, com 7 pontos cada.