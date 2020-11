Um homem de 62 anos foi, pela segunda vez, detido pelas autoridades por estar a violar o período de confinamento obrigatório, em Esmoriz, no concelho de Ovar. Segundo um comunicado da GNR enviado às redações, o homem estava sem máscara na rua, esta quinta-feira.

"No decorrer de uma ação de policiamento para a verificação do dever de confinamento obrigatório, os militares da Guarda deslocaram-se à residência do suspeito onde verificaram que este se tinha ausentado do domicílio. Decorrido algum tempo, foi possível verificar o suspeito a circular na via pública não usando máscara ou viseira", pode ler-se na nota da força de segurança.

O homem já tinha sido detido pela GNR no sábado passado, altura em que também se devia encontrar em casa a cumprir o confinamento.

A ocorrência foi remetida ao Tribunal Judicial de Ovar.