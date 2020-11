Pedro Bezerra Roque da Costa, aluno do 12.º ano da Escola Secundária de Ponte de Lima, conquistou a medalha de bronze nas XXXV Olimpíadas Ibero-Americanas de Matemática (OIAM).

As Olimpíadas foram organizadas pelo Peru e decorreram de 13 a 22 de novembro em formato exclusivamente online, devido à pandemia. Pedro concorreu contra alunos de 23 países diferentes. Cada um fez as provas na sua casa, vigiados por tutores através de uma videochamada na plataforma Zoom.

A Camara Municipal de Ponte de Lima veio já congratular o aluno pelo feito. Num comunicado publicado no site da autarquia pode ler-se que o município “considera que esta distinção traduz o reconhecimento do trabalho e da qualidade de ensino das escolas do concelho, que apesar das limitações face à pandemia da covid-19, destacam-se pela criatividade e determinação na implementação de atividades e projetos de excelência em prol dos nossos alunos”.

Ainda de acordo com a Câmara de Ponte de Lima, a participação de Portugal nas OIAM é organizada pela Sociedade Portuguesa de Matemática e a preparação dos alunos é assegurada pelo Projeto Delfos, do Departamento de Matemática da Universidade de Coimbra.