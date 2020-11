Nas últimas 24 horas chegaram ao país 23 refugiados, provenientes da Turquia e do Egipto, no âmbito do Programa Voluntário de Reinstalação do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), segundo um comunicado conjunto dos gabinetes da Ministra de Estado e da Presidência e do Ministro da Administração Interna. Até ao momento, Portugal já acolheu 530 refugiados, dos quais 245 vinham do Egipto e 285 da Turquia.

Os vinte e três cidadãos que chegaram ontem a Portugal constituem sete famílias, que residiam originalmente no Iraque, no Sudão e no Sudão do Sul, e que foram acolhidas em Braga.

"O acolhimento e a integração das pessoas refugiadas têm sido uma prioridade do Governo, num esforço contínuo que envolve Estado central e autarquias locais, bem como entidades públicas e privadas, e que tem sido reconhecido pelas Nações Unidas, pela Organização Internacional das Migrações, pela União Europeia e pelo Conselho da Europa", pode ler-se no comunicado.

O Governo afirma que tem tido uma "participação ativa de Portugal no esforço europeu de acolhimento aos refugiados, através do apoio às propostas da Comissão Europeia no sentido da construção de uma política europeia de asilo comum, que seja assente nos princípios da responsabilidade e solidariedade, no respeito pela dignidade da pessoa humana e no combate ao tráfico de seres humanos".