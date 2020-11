Transportes públicos. Uma divisão bizarra

Já não basta os governantes que não podem ficar com determinadas pastas devido às incompatibilidades profissionais do passado (presente) como um setor, o dos transportes públicos, estar partido ao meio.

A propósito de uma gafe que cometi ontem na secção do Semáforo, na última página, recebi um esclarecimento de que o ministro Pedro Nuno Santos nada tem a ver com “a rede de expressos, bem como os restantes autocarros”, que estão na tutela do ministro do Ambiente, João Matos Fernandes. Dizia eu que é lamentável que a Rede Expresso esteja fechada durante os próximos fins de semana e que ninguém diga nada, já que muitos trabalhadores vão ficar sem o seu meio de transporte para se deslocarem para o trabalho e, depois, para casa.

A gafe, pois atribuí a responsabilidade ao ministro das Infraestruturas e Habitação, acabou por me levar a um campo que é bem demonstrativo de como este país é uma bizarria. O ministro do Ambiente tem a responsabilidade dos transportes rodoviários e fluviais e o ministro das Infraestruturas ocupa-se da TAP e da CP. Isto faz algum sentido? Não me parece, apesar de noutros tempos já ter havido tais divisões, segundo consta.

