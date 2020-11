Imagine que está a navegar na internet – mais especificamente, pelos classificados de arrendamento e compra de imóveis de uma plataforma digital como o OLX, o Idealista ou o Airbnb – e depara com um anúncio apelativo. Pretende mudar de casa ou até mesmo encontrar uma que corresponda às suas expetativas mais elevadas e encontra uma a um preço inacreditável, muito abaixo daqueles que costumam ser praticados, por norma, em locais nobres de uma cidade.

Contacta o anunciante – tal poderá acontecer via email – e, por meio da resposta recebida, compreende que se trata de um cidadão estrangeiro, proprietário de uma casa com comodidades como internet ou aquecimento incluídas numa renda reduzida. A pessoa em questão comprou o imóvel quando a filha ou o filho estudava em Portugal, mas ela(e) vai regressar ao país de origem, onde os pais desempenham funções apreciadas na sociedade, como a profissão de médico. No final é-lhe explicitado, com um post-scriptum, que “será ótimo se falar inglês para uma melhor comunicação”.

Este é o modus operandi de uma alegada rede de burlões que pelo menos desde 2016, engana portugueses e estrangeiros com anúncios fictícios publicados online.

O golpe

Não ficou traumatizada com a experiência que teve, mas diz com o doce sotaque da ilha de Santiago que “gato escaldado de água fria tem medo”. Aos 36 anos, Paula (nome fictício) não esquece o mês de julho de 2019. A cabo-verdiana estava em território nacional há somente nove meses e cansada de viver em casa de uma conterrânea. Deste modo, quando o alegado médico escreveu “eu comprei o apartamento para a nossa filha quando ela começou os estudos em Portugal. Agora, ela terminou e voltou para a Suíça, onde estamos trabalhando como médicos. Se você estiver interessada em arrendar o apartamento, explicarei como procederemos”, a aspirante a cozinheira – repete que é esse o seu sonho, lembrando os dias longínquos em que preparava churros e donuts na casa térrea da cidade da Praia antes de ir trabalhar para um restaurante local – não hesitou e predispôs-se a realizar uma transferência no valor de 800 euros (caução e primeira renda), via MB Way, para um contacto telefónico cujo indicativo era o +41 (da Suíça), para assegurar um apartamento T3 na rua Mestre Roque Gameiro, na Amadora.

Numa tarde de sábado, após ter saído do restaurante em que fazia limpezas, no concelho de Cascais, pôs-se a caminho da casa de que pensava ser arrendatária. Afinal, só faltava assinar o contrato e no Idealista – site cujo lema é “Procuras casa? Com o idealista é mais fácil. Mais de 1 700 000 anúncios de apartamentos e casas para venda ou arrendamento” – havia encontrado o T3 “para 400 eur./ mês com tudo incluído: estacionamento, internet, aquecimento, água etc.”. Estas foram palavras daquele que se autodenominava “Dr. Hans Buhler, cidadão suíço” nas comunicações tecidas via correio eletrónico.

Quando se aproximou do local encontrou uma mulher que a encaminhou até ao prédio. Questionando-a acerca do apartamento, percebeu que era vizinha de um casal de meia-idade que era proprietário da casa que alegadamente alugara – que estava a ser intervencionada – e de outra onde vivia.

