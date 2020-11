Nasceu em Bissau, neta e filha de farmacêuticos. Ainda tentou Medicina, mas a vida no pós-25 de Abril, num regresso difícil a Portugal, fez com que acabasse nos bancos da Faculdade de Farmácia, onde fez a carreira, com uma passagem pela indústria farmacêutica. É especialista em epidemiologia, galões que se parecem ter multiplicado no país nos últimos meses e que confessa que a deixam irritada. Há cinco anos bastonária da Ordem dos Farmacêuticos, e a ano e meio do final do segundo mandato, foram muitas vezes que defendeu uma transformação do Serviço Nacional de Saúde para envolver os vários setores e garantir uma resposta de saúde universal, que acredita que tem estado ameaçada e pode transformar o SNS num serviço de saúde para pobres. Social-democrata “sá-carneirista” – e também católica e do Benfica – não descarta futuros papéis na política, mas admite que o cargo, de bastonária, já é político. Na semana em que tem lugar o Congresso Nacional dos Farmacêuticos, e também Congresso Mundial dos Farmacêuticos de Língua Portuguesa, fala do futuro da profissão e da saúde. E do desafio que se segue: a vacina da covid-19, que diz que será a operação mais complexa de sempre no país. Quanto à vacina da gripe, considera que o problema não foram as quantidades, este ano superiores, mas as expectativas, a procura que quadruplicou e um planeamento desfasado da realidade. E confessa preocupação:_“Todos os dias recebo SMS’s de pessoas com cancro a perguntar se consigo arranjar vacinas. Não devo ser a única”.

Criticou este mês as autoridades por falarem de forma irresponsável sobre as vacinas. Acha que é cedo ou é a distribuição que a preocupa?

Quando falei em irresponsabilidade estava a referir-me à abordagem de dizer que temos uma vacinação que começa em janeiro. Tudo indica que estamos de facto muito perto de ter pelo menos três vacinas, temos bons resultados, com eficácias de mais de 90%. Nada está ainda publicado do ponto de vista científico mas as empresas já vieram fazer os seus press-releases nesse sentido.

Surpreenderam-na eficácias superiores a 90%?

Não me surpreende que a eficácia seja elevada porque estamos a usar novas tecnologias e era expectável poder haver resultados melhores, mas isso tem o outro lado que me leva a ter alguma prudência em relação a este entusiasmo exacerbado. Até aqui houve resultados preliminares, que nos dão muita esperança, mas a eficácia final vai ser dada quando houver mais tempo de exposição. E é preciso esperar por todos esses resultados para saber qual é o tempo de proteção que a vacina confere, qual é a janela de vacinação. Com a vacina da gripe, percebemos que há uma janela que varia consoante a idade. Não é recomendável começar a vacinar os mais velhos em agosto porque sabemos que a proteção que a vacina da gripe dá é de três meses aos mais velhos e de seis meses aos mais jovens. No coronavírus não sabemos ainda nada disto, nunca tivemos uma vacina. Portanto, que vamos ter uma vacina julgo que já ninguém tem dúvidas. E é um grande avanço: há uns meses havia virologistas que, de acordo com o conhecimento até à data, admitiam que não fosse possível. Nunca tivemos uma vacina para a sida e durante muitos anos muitas empresas investiram nisso. Mesmo se a eficácia real for menos de 90%, será uma estratégia fundamental para atingir a imunidade de grupo. Quando falo de irresponsabilidade é na forma como politicamente se comunica esta esperança de que em janeiro temos uma vacina. E a questão é: até podemos ter vacinas cá, mas uma coisa é ter vacinas a chegar e outra é termos as pessoas vacinadas. Vão ser definidos os grupos prioritários, mas isso tudo só pode ser concluído quando se souber as características das vacinas que vão estar disponíveis.

Há o risco de as vacinas não poderem ser usadas nos grupos de risco?

O que digo é que é preciso perceber se nas contraindicações e nos aspetos de segurança há alguma questão que tem de ser tido em conta. Vamos ter respostas para tudo isto e acho que não nos deve preocupar. O que não podemos, ou não devemos, é querer misturar no discurso político aquilo que é discurso científico. A ciência vai trazer-nos a vacina. O discurso político deve ser prudente, porque a própria ciência é prudente.

As empresas quando anunciam os resultados sã prudentes?

A Pfizer e logo depois a Moderna virem anunciar aos seus investidores aquilo que estão a conseguir e com isso animaram as bolsas, é o seu papel.

Não acabam por alimentar esse entusiasmo exacerbado?

Quem tem responsabilidade política tem a responsabilidade de adaptar o discurso político à ciência. Quem produz a vacina tem a sua comunicação. Se é mais ética ou menos ética, é outra matéria. Quem governa e as autoridades de saúde, e são níveis de governança diferentes, devem ter a responsabilidade e prudência de explicar o que está em causa. Se conseguíssemos em janeiro vacinar 7 milhões de pessoas ficava encantada, mas acho que o prudente é dizer aos portugueses, que são inteligentes, que não é isso.

Acha que as pessoas se podem sentir defraudadas?

Tenho receio que as pessoas, chegando a janeiro, se não virem e não compreenderem o plano vacinal depois se possam indignar. Veja-se o que se passou com a gripe. Todos os anos andamos quase atrás das pessoas para se vacinarem, este ano as pessoas ficaram revoltadas. Já defendemos que houve algumas falhas de planeamento, que não vale a pena repisar, mas veja-se o que aconteceu nas farmácias, também porque não foram transmitidas as expectativas adequadas.

Se a vacina da gripe não conseguiu acompanhar a procura, é realista que no primeiro trimestre haja tantas vacinas da covid-19 para tantos países e milhões de pessoas?

Houve países que conseguiram comprar mais vacinas, nós é que não. Há sempre uma limitação no mercado das vacinas. Já sabíamos há muito que íamos começar a ter na Europa mais dificuldades de acesso às quantidades necessárias, porque temos pessoas mais velhas, mais grupos de risco, e porque do outro lado do mundo começam agora a ter maior desenvolvimento nos sistemas de saúde. China, Índia e os próprios países africanos acabam por procurar mais a vacina. E não se aumentou suficientemente a produção. Quanto mais avançadas são as plataformas e tecnologias, maiores as exigências sobre as fábricas. Nas vacinas entrámos há mais de dez anos nesta fase de biotecnologia e tem havido uma preocupação com a reposicionamento das fábricas, que está presente na estratégia da Comissão Europeia. Portugal pode fazer parte desse roteiro com um reposicionamento das suas fábricas para a produção de biotecnológicos onde se inserem as vacinas. E voltamos à vacina da covid-19. Todos os países vão receber a vacina, a sra. von der Leyen, já o garantiu. Produzimos muitos medicamentos em Portugal, temos 17 fábricas, nacionais e internacionais. Quem fabrica as vacinas vai olhar para os países que têm já um nível de preparação de resposta elevada. E diria que temos de aproveitar o nosso know-how e capacidade instalada para entrar na produção.

Da vacina da covid-19?

Claro que sim. Se tiverem cá fábricas, por que não? Durante quantos anos se vai estar a produzir a vacina da covid-19? Tem proteção para seis meses. Pode ser que depois das primeira inoculações nunca mais precisemos, mas na gripe todos os anos precisamos. Quem é que nos garante que não vamos precisar todos os anos de nos vacinar? Não sabemos.

O que podemos esperar no ano 1 da vacina da covid-19?

Aquilo que, prudentemente, podemos esperar: que as vacinas sejam, de facto, aprovadas. A segunda questão é esperar que os países europeus consigam organizar-se, em primeiro lugar o transporte da vacina, em segundo a distribuição/logística e depois, o que será muito importante nesta vacina, é definir os locais de vacinação o mais próximo de pessoas. Primeiro porque os grupos mais prioritários serão os grupos que precisam dessa proximidade, são pessoas que não podem ter grande incómodo para chegar ao sítio. Depois porque têm de fazer duas doses.

