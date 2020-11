Três polícias franceses foram suspensos depois de terem sido filmados a espancar um produtor de música negro, no centro de Paris.

Nas imagens publicadas pelo site de notícias Loopsider, pode ver-se três polícias, dois com a farda e outro à paisana, a espancar Michel, que estava a voltar para o seu estúdio de música em Paris, no sábado à noite, sem máscara. Foi quando um dos polícias o abordou.

No vídeo, Michel é agredido com vários socos, pontapés e com cassetetes. O diretor da Black Gold Corp Studios disse ainda ao Loopsider que recebeu vários insultos racistas.

“Antes de ouvir qualquer palavra, senti uma mão a empurrar-me ou puxar-me, nem percebi bem. Não sabia o que estava a acontecer. Comecei a gritar por ajuda”, relatou o produtor.

“Eu ouvi-os dizer “negro sujo”. Eu ouvi várias vezes, enquanto me batiam com os seus cassetetes uma e outra vez ", contou.

A propósito deste incidente, Michel chegou a ser preso por violência e desobediência à polícia, mas os promotores abriram a investigação contra os próprios polícias por cometerem atos de violência.

“Estou a pedir ao chefe da polícia (de Paris) que suspenda temporariamente os policiais em questão”, disse o ministro do Interior, Gerald Darmanin, no Twitter.

Hafida El Ali, advogado da vítima, afirmou, em declarações à AFP, que o cliente foi detido durante 48 horas devido a “mentiras da polícia que o agrediu de forma ultrajante”.

“É um caso muito importante e tenho-o acompanhado pessoalmente”, disse o promotor de Paris, Remy Heitz, à AFP, acrescentando que já pediu à Inspetoria Geral da Polícia Nacional da França (IGPN) para apurar rapidamente o que aconteceu. Também a presidente da Câmara de Paris, Anne Hidalgo, já reagiu e disse que ficou “profundamente chocada por um ato intolerável”.

“Fui atacado por pessoas que me deveriam proteger. Não fiz nada para merecer isso. Só quero que essas três pessoas sejam punidas de acordo com a lei”, afirmou Michel esta quinta-feira aos jornalistas, à chegada á Inspection générale de la Police nationale (Inspecção Geral da Polícia Nacional, em português) com o advogado para apresentar queixa.

Na noite de segunda-feira, a polícia francesa também foi alvo de severas críticas depois de ter usado gás lacrimogéneo para remover migrantes de um campo montado no centro de Paris.

Esta situação acontece depois de uma polémica à volta da nova lei que restringe o direito de a imprensa publicar imagens que mostrem a cara da polícia.