França registou esta quinta-feira mais 13.563 infetados com o novo coronavírus e 339 óbitos provocados pela doença, de acordo com as informações divulgadas pela Direção-Geral de Saúde do país.

Existe agora um total acumulado de 50.957 mortes associadas ao novo vírus e 2.183.660 casos desde o início da pandemia.

Em França, estão agora internados 29.310 infetados, dos quais 4.018 em unidades de cuidados intensivos.

Apesar de os indicadores da pandemia no país estarem a melhorar “em todos os níveis”, como disse o Governo francês, ainda é “prematuro” avançar com um desconfinamento.