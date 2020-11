Um tribunal de Ancara condenou hoje a penas de prisão perpétua no total 337 pessoas, na maioria oficiais e pilotos militares, no principal julgamento relacionado com a tentativa de golpe falhado de 2016 na Turquia.

Essas pessoas foram consideradas culpadas em particular de "tentativa de derrubar a ordem constitucional", "tentativa de assassínio do Presidente" e "homicídios voluntários", relatou um jornalista da agência de notícias AFP no local.

A maioria dessas pessoas foi condenada a prisão perpétua "agravada". Isso inclui condições mais rígidas de detenção e substituiu a pena de morte abolida em 2004.

Hoje pela manhã o tribunal já tinha anunciado 27 condenações (que estão incluídas entre as 337) à prisão perpétua relacionadas a este julgamento.

Além disso, 60 pessoas foram condenadas a diferentes penas de prisão e 75 foram absolvidas no final deste julgamento, no qual compareceram cerca de 500 réus.